"إثراء حياة مجتمعاتنا من خلال التكنولوجيا".. «ڤودافون مصر» تصدر تقريرها السنوى للاستدامة

السبت 08/فبراير/2025 - 04:58 م

أعلنت ڤودافون مصر عن إصدار تقريرها السنوي للاستدامة للعام المالي 2024، الذي يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، تحت شعار "إثراء حياة مجتمعاتنا من خلال التكنولوجيا". يستعرض التقرير جهود الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع المصري.

وفي هذا الإطار، شاركت ڤودافون مصر في المؤتمر السنوي للأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، حيث وقّعت ڤودافون بيزنس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مبادرة "Green Growth and Jobs Accelerator"، التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول رقمية واستشارات متخصصة لتعزيز التحول الرقمي ونمو الأعمال المستدام.

وخلال جلسة نقاشية خاصة، استعرضت مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة في ڤودافون مصر، أبرز محاور التقرير والمبادرات التي أطلقتها الشركة لتعزيز دورها في دعم المجتمعات من خلال التكنولوجيا.

وتواصل ڤودافون مصر التزامها بالتحول الرقمي، حيث استثمرت أكثر من 100 مليار جنيه في البنية التحتية للاتصالات، لخدمة أكثر من 50 مليون عميل. كما تعهدت بالاعتماد على 100% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2025، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2035.

على صعيد الخدمات الرقمية، تقدم ڤودافون مصر حلولًا مبتكرة، أبرزها "ڤودافون كاش"، التي تعد أكبر محفظة مالية رقمية في مصر، ومنصة "V-HUB" التي تدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصل مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع تعزيز التعليم الرقمي من خلال منصتها "تعليمي"، التي يستفيد منها ملايين الأشخاص، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.