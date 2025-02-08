مدير معهد ثربانتس: تعلم اللغات مفتاح لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي

أكد خوسيه مانويل ألبا باستور، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، على الدور المحوري لتعليم اللغات في دعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنها أداة أساسية لتحسين تجربة السائحين وتعزيز التواصل الثقافي بين الزوار والدولة المستضيفة.

وأوضح أن إتاحة برامج تعليم اللغة الإسبانية ومنح شهادات معتمدة للدارسين يمكن أن يسهم في تنمية القطاع السياحي وزيادة التفاهم الثقافي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث، الذي نظمه معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بالتعاون مع جامعة كمبلوتنسيه بمدريد خلال يومي 4 و5 فبراير، حيث ناقش المؤتمر عددًا من الأبحاث العلمية حول السياحة، الضيافة، والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في إثراء الحوار بين الخبراء والمختصين.

التعاون الثقافي ودور معهد ثربانتس

وأشار خوسيه إلى أن السياحة تعد من أهم أدوات التقارب الثقافي بين الشعوب، مؤكدًا حرص معهد ثربانتس على التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم التبادل الثقافي، ومن بينها المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة، الذي يساهم في تطوير القطاع السياحي ويدعم الاقتصادات الوطنية.

كما شدد على أهمية هذه اللقاءات في مناقشة أحدث الأبحاث والتطورات في مجال السياحة والضيافة، مما يعزز التعاون الأكاديمي والمهني بين الخبراء والباحثين.

يعد هذا المؤتمر الانعقاد الثاني له، حيث تناول جلسات نقاشية حول سبل تحسين تجربة السياح، ورفع كفاءة المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة والضيافة.

وقد عُقد المؤتمر برعاية وإشراف وزارة التعليم العالي ووزارة السياحة والآثار، بحضور رؤساء جامعات، عمداء كليات السياحة والفنادق، وخبراء في المجال السياحي من داخل مصر وخارجها.