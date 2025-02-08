تسمية نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، تسمية نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار إلى تعيين ياسين جابر وزيرا للمالية، وعامر نصار وزيرا للاقتصاد، وفادي مكي وزيرا للتنمية.

بالإضافة إليطارق متري نائبا لرئيس الوزراء وهو مستقل وكان مبعوثا أمميا إلى ليبيا، واللواء ميشال منسى وزيرا للدفاع مقرب من الرئيس اللبناني جوزيف عون، وحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية وهي خبيرة تنمية بالبنك الدولي.

كما شمل تشكيل الحكومة اللبنانية: محمد حيدر وزيرا للعمل يمثل الثنائي الشيعي، ونورا بيرقداريان وزيرة للشباب والرياضة، وتمارا الزين وزيرة للبيئة تمثل الثنائي الشيعي.

وأيضا ياسين جابر وزيرا للمالية مقرب من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وغسان سلامة وزيرا للثقافة أستاذ في السوربون وكان مبعوثا أمميا لليبيا، والعميد أحمد الحجار وزيرا للداخلية مقرّب من رئيس الحكومة.

كما تتضمن تشكيل الحكومة اللبنانية: لورا الخازن لحود وزيرة للسياحة، وكمال شحادة وزيرا للمهجرين وشؤون التكنولوجيا، وعامر البساط وزيرا للاقتصاد والتجارة وهو من حصة نواف سلام.