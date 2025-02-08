"نايس دير" تكرم أفضل مقدمى الخدمات الطبية

استضافت نايس دير، المنصة الرائدة في تكنولوجيا التأمين الصحي في مصر، حفل توزيع جوائز نجوم العاملين بالرعاية الصحية لعام 2024، بالتعاون مع نقابة مقدمي الخدمات الطبية

شهد الحدث تكريم أفضل مقدمي الخدمات الطبية في القطاع؛ تقديرًا لمساهماتهم البارزة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متميزة.

يؤكد هذا الحدث التزام نايس دير بتطوير نظام التأمين الصحي في مصر، حيث تعد أكبر منصة متخصصة في هذا المجال، بخدمة أكثر من مليون مستفيد وشبكة تضم أكثر من 8,000 مقدم خدمة طبية، ومن خلال الحلول الرقمية المبتكرة، عززت المنصة الكفاءة والربحية ورفعت معايير الجودة في القطاع.

كما جرى خلال الحدث تكريم نايس دير لجهودها في تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية عبر ورش عمل متخصصة، مما مكّنهم من تحقيق أقصى استفادة من المنصة الرقمية.

وقال مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لنايس دير انه من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع الشبكة الواسعة للنقابة، أعدنا تعريف العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وأنظمة التأمين، مما عزز الكفاءة والثقة على جميع المستويات".