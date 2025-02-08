سام مرسي على"الدكة".. تشكيل إيبسويتش تاون أمام كوفنتري في كأس الاتحاد

أعلن فريق إيبسويتش تاونوالذى يلعب له المحترف المصري سام مرسي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة فريق كوفنتري سيتي في مباراة قوية ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

التشكيل الأساسي لإيبسويتش تاون:

حراسة المرمى: بالمر

خط الدفاع: غودفري، وولفيندن (القائد)، بيرجس، تاونسند

خط الوسط: فيليبس، تايلور، فيلوجين، سيموديكيس

خط الهجوم: ج. كلارك، هيرست

البدلاء:

سليكر ،توانزيبي، جونسون ، ديفيس، سام مرسي ،كاوجستي ،لوانجو ،برودهد،دي لاب

إيبسويتش تاون يدخل المباراة بتشكيل هجومي بحثًا عن التأهل إلى الدور التالي، في مواجهة صعبة أمام كوفنتري سيتي.