«سامسونج» تتصدر قائمة أفضل العلامات التجارية في 2025 للعام الثاني على التوالي

احتفظت سامسونج إلكترونيكس بصدارة تصنيف «أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2025» الصادر عن YouGov، لتواصل تفوقها للعام الثاني على التوالي وفقًا لآراء المستهلكين عالميًا.

وكانت الشركة قد قفزت من المركز الرابع في 2017 إلى المركز الأول في 2022، وحافظت على موقعها الريادي منذ ذلك الحين.

وتُعد سامسونج واحدة من علامتين تجاريتين آسيويتين فقط ضمن أفضل 10 علامات تجارية عالمية لهذا العام، ومن اللافت أن YouGov لم تصدر قائمة لأفضل العلامات التجارية في عامي 2023 و2024.

وأشار ستيف هاتش، الرئيس التنفيذي لـ YouGov، إلى أن العلامات التجارية أصبحت عاملاً حاسمًا في نجاح الشركات وسط المنافسة المتزايدة، ما يجعل فهم انطباع المستهلكين ضرورة استراتيجية.

ويستند التصنيف إلى تحليل أكثر من مليون استبيان للمستهلكين في 28 سوقًا، حيث يتم تقييم العلامات التجارية بناءً على الانطباع، الجودة، القيمة، رضا العملاء، السمعة، والتوصية.

وكانت قيمة علامة سامسونج التجارية قد تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة في التصنيف السابق، وفقًا لـ Interbrand، التي عزت هذا النمو إلى توسع الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى التزامها بالاستدامة.

كما صنفت Interbrand سامسونج ضمن "أفضل 5 علامات تجارية عالمية" في أكتوبر 2024، للعام الخامس على التوالي.