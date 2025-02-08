OPPO و«تنشيط السياحة» تواصلان التعاون لرعاية «imagine IF» لتعزيز الترويج الرقمي لمصر

أعلنت شركة OPPO، العلامة الرائدة عالميًا في الأجهزة الذكية، عن استمرار شراكتها مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لرعاية مسابقة "imagine IF" في مرحلتها الأولى للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لدورها في إبراز المقاصد السياحية المصرية باستخدام التصوير الإبداعي والذكاء الاصطناعي.

وأكد عمرو القاضي، رئيس الهيئة، أن المسابقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم السياحة الرقمية، حيث تسهم في تقديم صورة مبتكرة عن مصر عالميًا. من جانبها، أوضحت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة بـ OPPO مصر، أن الشراكة تعكس قدرة التكنولوجيا على إعادة تعريف تجربة السفر والاستكشاف، من خلال تمكين المبدعين من تقديم رؤى إبداعية للمواقع الأثرية المصرية.

وتعد "imagine IF" واحدة من أبرز المسابقات العالمية التي تنظمها OPPO، وتشجع عشاق التصوير على إبراز جمال المعالم الأثرية المصرية باستخدام هواتف OPPO المزودة بأحدث تقنيات التصوير. وقد حددت OPPO مجموعة من المعايير الفنية للمشاركة، تتضمن التصوير بهواتف OPPO فقط، وعدم استخدام برامج معالجة الصور، مع نشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام #OPPOEgyptimagineIF و #ExperienceEgypt عند انطلاق المسابقة رسميًا في أبريل 2025.

وشهدت المسابقة اهتمامًا عالميًا واسعًا، حيث استقطبت 700,000 مشارك من 51 دولة في نسخة 2023، بينما سجلت أكثر من 1,500 مشاركة من مصر في 2024، ما يعكس التفاعل الكبير مع المبادرة. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو دمج التقنيات الحديثة في دعم السياحة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة.