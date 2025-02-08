«القاهرة الإخبارية»: الحكومة اللبنانية الجديدة تواجه تحديات كثيرة الفترة المقبلة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» ببيروت، إن الخلافات في الفترة الماضية في لبنان كادت تعرقل ميلاد الحكومة اللبنانية الجديدة، وكانت هناك مشاورات مكثفة خلال الأيام الأخيرة من أجل تفادي هذه الخلافات، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام تعهد خلال مؤتمر إعلان التشكيل الحكومي الجديد أن لا يكون هناك أي عطل في عمل الحكومة الجديدة.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التحديات هي الانسحاب الإسرائيلي من كافة البلدات الجنوبية اللبنانية بحلول المهلة الزمنية المتفق عليها، وكيف ستتمكن لبنان من إلزام قوات الاحتلال من تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وتابع: «التحدي الآخر هي إعادة المواطنين إلى هذه البلدات الجنوبية وخصوصًا بعد نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من البلدات الحدودية، وكيف ستقدم الحكومة الدعم لأهالي الجنوب اللبناني لإعادة إعمار منازلهم، إضافة إلى تحدي علاقات لبنان الدولية في الظرف الراهن الذي يواجهه لبنان».