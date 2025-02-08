إزالة 15 حالة تعد بمساحة 5330 م2 بأسوان وإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لتنفيذ الحملات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بأسوان

المحافظ يوجه بالرصد الميدانى لأى تعديات أو مخالفات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الرصد الميدانى لأى تعديات أو مخالفات لسرعة التدخل الفورى وإزالتها فى المهد.

جاء ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لمتابعة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار تم إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 5330 م2 بمدن أسوان وإدفو ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 14 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بمساحة 5200 م2 ، وذلك لمبانى بدون ترخيص من الطوب الأبيض وسط مشاركة للعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة حالة تعدى فى المهد تم رصدها عبر المرور الميدانى لرصد المتغيرات المكانية وذلك بمساحة 130 م2 عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية الرمادى قبلى ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

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