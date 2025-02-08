كاردو تطلق نظارات CardoO VR بتقنيات متطورة تعيد تعريف تجربة الواقع الافتراضي

أعلنت شركة كاردو المصرية، الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية وتقنيات إنترنت الأشياء، عن إطلاق نظارات CardoO VR، التي توفر تجربة غامرة لمحبي الألعاب، والتعليم التفاعلي، والتطبيقات الصناعية المتقدمة.

تتميز النظارات بعدسات HD كروية بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 100 درجة، وصوت ثلاثي الأبعاد يعزز الواقعية، مع دعم الهواتف الذكية بنظامي iOS وAndroid، كما توفر أزرار تحكم ذكية، وبطارية تدوم حتى 15 ساعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف الاستخدامات.

في التعليم، تمكن النظارات الطلاب من إجراء تجارب علمية افتراضية وزيارة مواقع أثرية، بينما تدعم في القطاع الطبي تدريب الأطباء عبر محاكاة العمليات الجراحية، وعلاج اضطرابات القلق بتقنيات العلاج الافتراضي، كما تساعد المهندسين في استكشاف التصميمات ثلاثية الأبعاد للمشاريع قبل تنفيذها.

وأكد أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لكاردو، أن CardoO VR تمثل "خطوة جديدة نحو مستقبل رقمي أكثر تفاعلية"، مشيرًا إلى النمو المتسارع لسوق الواقع الافتراضي، الذي يُتوقع أن يبلغ 67.66 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

تتوافق نظارات cardoO VR مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS و Android، وتدعم الشاشات التي تتراوح أحجامها بين 4.8 و7 بوصات، كما تتيح أزرار التحكم الذكية أداء مجموعة من المهام بسهولة، بما في ذلك الرد على المكالمات، وضبط مستوى الصوت، والتنقل بين المحتوى بلمسة واحدة.

استجابة لاحتياجات مستخدمي النظارات الطبية، تدعم بعض الموديلات تصحيح قصر النظر حتى سالب 6.00 درجة، مما يلغي الحاجة إلى ارتداء النظارات الطبية أثناء الاستخدام، لضمان تجربة مشاهدة خالية من العوائق.

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 171 مليون شخص يستخدمون تقنيات الواقع الافتراضي حول العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 67.66 مليار دولار خلال السنوات القادمة. يعكس هذا النمو السريع الإقبال المتزايد على هذه التقنيات في مجالات مثل الألعاب، التعليم، الترفيه، والتطبيقات الصناعية.