أسعار الدولار مساء اليوم السبت 8-2-2025

استقرت أسعار الدولار في البنوك، مساء اليوم السبت 8-2-2025، إجازة البنوك الرسمية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.