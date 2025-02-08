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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم السبت 8-2-2025

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار في البنوك، مساء اليوم السبت 8-2-2025، إجازة البنوك الرسمية، حيث سجل  فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه  للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك أسعار الدولار مساء اليوم البنك التجاري الدولي CIB بنك قناة السويس بنك التجاري الدولي