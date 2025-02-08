تباينت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025، وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3995 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4566 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 4185 جنيهًا للشراء وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 3995 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3424 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2663 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له 31960 جنيها للشراء، فيما سجَّلت الأوقية نحو 2861 دولارًا للشراء.

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، بحسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

وشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.