بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يتخطى ليتون أورينت بشق الأنفس في كأس الاتحاد

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على مضيفه ليتون أورينت، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

فاجأ ليتون أورينت ضيفه مانشستر سيتي بأداء قوي في الشوط الأول، حيث افتتح الفريق هدفه الأول ومن تمركز ستيفان أورتيجا حارس السيتي الخاطئ في الدقيقة 16

حاول مانشستر سيتي عن طريق المحترف المصري عمر مرموش إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

عودة السيتي بقوة

دخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بتركيز أعلى، ونجح البديل الوافد الجديد عبد القادر خوسانوف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من ريكو لويس.

وفي الدقيقة 79، أضاف النجم كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي بتسديدة قوية بعد تمريرة متقنة من جاك جريليش، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى في اللقاء.

مانشستر سيتي يحسم التأهل

رغم محاولات ليتون أورينت للعودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن خبرة لاعبي مانشستر سيتي حسمت المواجهة لصالحهم، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 2-1 وتأهله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.