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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نيللي كريم تواصل تصوير مشاهدها في إخواتي بعدة أماكن خارجية

النجمة نيللي كريم
النجمة نيللي كريم من كواليس مسلسل إخواتي
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تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في عدة أماكن خارجية ضمن أحداث مسلسل إخواتي، التي تخوض به السباق الرمضاني القادم.

ويدور العمل حول أربع شقيقات وتجسد نيللي دور الشقيقة الوسطي وتتحمل العبء الأكبر وسط إخواتها، ويتناول المسلسل العلاقات المعقدة بين الأربع شقيقات اللاتي يواجهن تحديات كبيرة في حياتهن اليومية وتدور الأحداث في إطار تشويقي.

مسلسل إخواتي يدور في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، وعدد من النجوم تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم أخواتي روبي كندة علوش