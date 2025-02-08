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السبت 08 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني

فريق باير ليفركوزن
فريق باير ليفركوزن
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أعلن كل من باير ليفركوزن وفولفسبورج، عن تشكيلتيهما الرسمية استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني، المباراة تقام على ملعب فولفسبورج وسط أجواء حماسية.

التشكيل الأساسي لباير ليفركوزن:

حراسة المرمى: هريديسكي 

خط الدفاع: هينكابي، تاه، هيرموسو

خط الوسط: أندريخ، تشاكا، موكيلي، غارسيا

الهجوم: آرثر، تيلا، بونيفاس

البدلاء:

كوفر، هوفمان، ويرتز، تابسوبا، شيك، بوينديا، أدلي، بالاسيوس، فرينغ بونغ

التشكيل الأساسي لفولفسبورج:

حراسة المرمى: مولر

خط الدفاع: فيشر، كولييراكيس، فافرو

خط الوسط: توماس، أرنولد ، سفانبيري، مايلي

الهجوم: ويمر، ويند، أمورا

البدلاء:

بفان، بورناو، رويرسليف، فرانتش، سكوف أولسن، كامنسكي، بيهرنس، دارداي، جيرهارت

ليفركوزن يعتمد على أسلوب هجومي بقيادة الثلاثي آرثر، تيلا، وبونيفاس، بينما يسعى فولفسبورج لاستغلال اللعب الجماعي والمرتدات بقيادة ويمر وويند.

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