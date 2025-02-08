محمد سلماوي يدشن انطلاق ندوات مهرجان "فن القاهرة".. صور

يدشن الكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي في الخامسة من مساء اليوم السبت، أولى ندوات مهرجان (فن القاهرة / آرت كايرو) الذي يستضيفه المتحف المصري الكبير حتى يوم الثلاثاء المقبل.



الندوة تحت عنوان "تقديم كتالوج رزونيه للعالم العربي لتعزيز وحماية وحفظ الفن العربي الحديث"، ويديرها الكاتب محمد سلماوي رئيس تحرير الأهرام إبدو السابق ورئيس اتحاد الكتاب العرب السابق، وتشارك فيها الناقدة التشكيلية فاليري ديدار، د.حسام رشوان اللذين قاما بإصدار كتب توثيقية عن كبار الفنانين المصريين أمثال محمود سعيد وعبد الهادي الجزار وسعيد العدوي.



وتعقد يوم الأحد الموافق 9 فبراير ندوة بعنوان: "الفنانين العرب في المدن العالمية"، بحضور الفنانين سعاد ماردام، سروان باران، ويديرها الفنان ياسر جاسر، كما تنظم ندوة أخرى في اليوم نفسه تحت عنوان "دور جاليريهات الفن التشكيلي في دعم الفن المعاصر" بحضور محمد علام(مؤسس مدرار للفن المعاصر)، محمد طلعت (جاليري مصر)، سمر مارثا (جاليري وان)، سها لالاس (وادي فنان)، وتدير النقاش حنان ببلاوي.



ويشهد يوم الاثنين الموافق 10 فبراير ندوة بعنوان: "الاحتفاء بالإبداع من خلال الفن والتاريخ" بحضور د.زاهي حواس، والفنان هزار صبور، ويديرها د. أشرف رضا، أستاذ كلية الفنون الجميلة، في تمام الثالثة عصرا .

في حين يتحدث الفنان البحريني عباس الموسوي في ندوة حول أعماله يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود في تمام الخامسة مساء، وتعقد في السابعة من مساء نفس اليوم ندوة "الفن العربي المعاصر سردية عالمية" بحضور الفنان السوري نزار صبور، والفنان السوري خالد الخاني، والفنان المصري خالد زكي، ويديرها الفنان علي سعيد.

وتختتم الندوات في التاسعة مساء الأثنين بندوة حول "الجوائز الفنية وتأثيرها على إعادة التفكير في قدر الفنانين في العالم العربي" بحضور د. عصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين، د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، الفنان محمد عبلة، يدير النقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.

وانطلقت الدورة السادسة من مهرجان ”فن القاهرة – أرت كايرو” الجمعة بالمتحف المصري الكبير تحت عنوان (سلام لكل البلاد)، وتشهد الدورة تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل سمير رافع الذي يعد من رواد الحركة السريالية في مصر.



يشارك في المهرجان فنانين من 10 دول عربية وأوروبية هي مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات والبحرين، وفرنسا والدانمارك.

وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان أنه يُبرز واقع الحركة الفنية الحديثة في مصر والأعمال التي شكلت الهوية الثقافية للبلاد، ويضم أعمالاً فنية من 70 فناناً مصريا وعربياً وأوروبياً .

محمد سلماوي