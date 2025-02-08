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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لـ بروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

فريق بورسيا دورتموند
فريق بورسيا دورتموند
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أعلن نادي بروسيا دورتموند، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة فريق شتوتغارت، ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري الألماني، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز يعزز موقفه في جدول الترتيب. 

تقام المباراة على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وسط تطلعات الجماهير لمواصلة الأداء القوي للفريق.

التشكيل الرسمي: 

حراسة المرمى:كوبيل

خط الدفاع: رييرسون، أنتون، بن سبعيني 

خط الوسط:إيمري كان، سابيتزر، جروس

خط الوسط الهجومي: براندت، أدييمي، جيتينس 

خط الهجوم: غيراسي 

بروسيا دورتموند  يلعب  بالتركيز على الاستحواذ وصناعة اللعب عبر براندت وسابيتزر، فيما تشكل سرعة أدييمي وغيتينس تهديدًا كبيرًا على الأطراف.

التشكيل الرسمي الدوري الألماني بروسيا دورتموند جدول الترتيب خط الوسط حراسة شتوتجارت