رئيس جامعة المنصورة يناقش رسالة ماجستير بهندسة السويس

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة ماجستير في كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور شريف البدوي، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

وخلال اللقاء، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالدكتور أشرف حنيجل في رحاب الجامعة، موجِّهًا التحية لجهوده المتميزة في تطوير جامعة السويس، معبِّرًا عن تقديره البالغ لزيارته الكريمة للجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف حنيجل عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مُعبِّرًا عن تقديره البالغ لهذا اللقاء في رحاب جامعة المنصورة، مشيرًا إلى كونها إحدى الجامعات الرائدة والمتميزة، كما أشاد بما تتمتع به من كوادر وأساتذة متميزين في مختلف التخصصات، وأكَّد على ترحيب جامعة السويس بتعزيز أواصر التعاون القائم مع جامعة المنصورة، وفتح آفاق جديدة في مختلف التخصصات، ووجَّه التحية والتقدير للدكتور شريف خاطر لجهوده المتميزة وحِرصه الدائم على تعزيز التعاون بين الجامعتين، متمنيًّا له دوام التوفيق والسداد.

يُشار إلى أن الدكتور أشرف حنيجل ناقش صباح اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الباحث المهندس عمرو علاء الدين شحاته، في الهندسة المدنية، تحت عنوان: «خواص الخرسانة عالية الأداء الصديقة للبيئة المصنوعة من مخلفات السيراميك المعاد تدويرها»، حيث شارك في لجنة المناقشة والحكم كل من الدكتور أحمد محمد السيد طهويه، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة – جامعة المنصورة، و الدكتور أسامة السعيد عبد المنعم، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة – جامعة المنصورة.