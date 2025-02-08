أحمد حلمي: مصريتي ليست موضع مزايدة

خرج الفنان أحمد حلمي عن صمته بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو من مسرحيته "بني آدم" المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي تصريحات نقلها الكاتب الصحفي هاني سامي، عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك"، أوضح حلمي أن الفيديو المتداول "تم اجتزاؤه بشكل مقصود لإثارة الجدل"، مؤكدًا أن هناك "سوء نية واضح في تفسير المقطع"، مؤكدًا أن الفيديو الكامل كان يتضمن مزاحًا مع أصدقائه، متسائلًا عن سبب التركيز على هذا الجزء تحديدًا دون سياقه الكامل.

وقال الفنان أحمد حلمي: حتى لو شاهد بعضهم المقطع المجتزأ فقط، فكان من الممكن تفسيره بطريقة إيجابية، حيث كنت أكرم ضيوفي المصريين وأجلسهم في الصفوف الأمامية، ومنهم الملحن مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن سليمان، وهما أصدقاء أعزاء دعوتهم لحضور العرض.

وشدد حلمي في حديثه على أن مصريته ووطنيته ليستا موضع مزايدة من أي طرف، قائلًا: هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى تأكيد، وأكد أن جمهوره الحقيقي في مصر والعالم العربي، يعرف تركيزه الدائم على عمله الفني فقط، بعيدًا عن أي جدل أو صراعات.

تجدر الإشارة إلى ان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتداول مقطع فيديو من مسرحية "بني آدم" التي قدمها الفنان أحمد حلمي في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وقال بالفيديو "العبارة الازمة " مع الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان. ومازح حلمي الملحن مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول بالقاعة، وسأله: "أنت منين؟"، ليرد عليه جاد: "من مصر"، ليقول حلمي: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم"