ترخيص 37 ألف مركبة زيرو خلال يناير 2025

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438 مركبة موديل 2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبة موديل 2025 ومركبتين 2026.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14709 سيارة ملاكي من بينها 315 سيارة موديل 2022 و657 سيارات موديل 2023 و3536 موديل 2024 و10201 موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19392 من بينها 1913 دراجة موديل 2022 و 1670دراجه نارية موديل 2023 و 4372 موديل 2024 و11435 موديل 2025 ودراجتين موديل 2026.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1793سيارة من بينها 112 موديل 2022 و 77 سيارة نقل موديل 2023 و339 سيارة موديل 2024 و 1265 موديل 2025.