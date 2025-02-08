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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ترخيص 37 ألف مركبة زيرو خلال يناير 2025

مجمع تراخيص المرور
مجمع تراخيص المرور
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أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يناير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438 مركبة موديل 2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبة موديل 2025 ومركبتين 2026.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14709 سيارة ملاكي من بينها 315 سيارة موديل 2022 و657 سيارات موديل 2023  و3536 موديل 2024 و10201 موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19392 من بينها 1913 دراجة موديل 2022 و 1670دراجه نارية موديل 2023 و 4372 موديل 2024 و11435 موديل 2025 ودراجتين موديل 2026.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1793سيارة من بينها 112 موديل 2022 و 77 سيارة نقل موديل 2023 و339 سيارة موديل  2024  و 1265 موديل 2025.

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