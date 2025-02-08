نقابة الصحفيين تفتح باب القيد للمؤجلين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الجلسة السابقة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2025، على أن تشمل الأوراق المطلوبة شهادة رسمية من الجريدة، برنت تأمينات حديث، وصحيفة الحالة الجنائية.

في سياق متصل، أعلن مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي اعتبارًا من 9 فبراير وحتى 13 فبراير، على أن تبدأ اللجنة المشرفة تلقي الطلبات يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في 12 ظهرًا.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، على أن تُعقد الجمعية العمومية في 7 مارس، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل إلى 21 مارس 2025.