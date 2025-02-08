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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أفصحت عن رأيها في المساكنة.. إيناس الدغيدي تثير الجدل مجددا

ايناس الدغيدي
ايناس الدغيدي
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أثارت المخرجة إيناس الدغيدي الكثير من الجدل، وتصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة حول العديد من الموضوعات التي أثارت غضب وجدل المتابعين والجمهور ورواد السوشيال ميديا..

أبرز تصريحات ايناس الدغيدي

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفه في لقاء تلفزيوني، وكشفت عن رأيها في المساكنه، وأنها عاشت فترات طويلة مع أحد الأشخاص، وهي لا ترى خطأ في ذلك، وكان بعلم أهلها.

وتابعت الدغيدي أنها تلقت هجوم كبير حينما تحدثت عن بيوت الدعارة ولابد من تقنينها، لأنها ترى في ذلك حماية للمجتمع.

وعن الراحل أحمد ذكي علقت الدغيدي أنه في أحد المشاهد مع الفنانة فيفي عبده، طالب بوقف المشهد لأكثر من مره، وذلك بسبب أن الفنانة فيفي عبده أثارته من خلال أحد المشاهد الحميمية.

صاحبت تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي، عاصفه من الغضب المجتمعي، وثارت حالة من الهجوم على كل منصات التواصل الاجتماعى و السوشيال ميديا، بسبب وصفهم لخروجها عن كل القيم والأعراف المجتمعية.

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