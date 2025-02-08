محافظ كفرالشيخ يعلن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 25

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، مؤكداً علي التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين .



كلف محافظ كفرالشيخ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالمتابعة على مدار اليوم أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة، مشدداً أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة إشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون ولحماية حق الدولة والأجيال القادمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحد المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 25 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وغيرها من مخالفات البناء.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.