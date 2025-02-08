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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء وصول الدفعة السابعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين عبر رفح

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري
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شرع ميناء رفح البري في استقبال الدفعة السابعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة حيث يجرى نقلهم في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المصرية لعلاجهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأكد مصدر مسئول بميناء رفح البري، أنه يتم استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم.. تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لعلاجهم.. مشيرا إلى أنه وصل حتى الآن 10 مصابين ومرضى إلى جانب عدد من المرافقين لهم.
وأضاف أنه من المقرر وصول اليوم/السبت/ 50 مصابا ومريضا وتوزيعهم على المستشفيات طبقا لحالاتهم.. حيث يتم توزيعهم على مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، إلى جانب مستشفيات الإسماعيلية والزقازيق وبنها والقاهرة وغيرها من المستشفيات الجامعية بباقي المحافظات.

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