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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

العثور على حطام الطائرة المفقودة في ولاية "ألاسكا" الأمريكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أعلن خفر السواحل الأمريكي العثور على حطام الطائرة المفقودة التابعة لشركة "بيرينج إير" للطيران، والتي كان على متنها 10 أشخاص، على بحر متجمد يبعد نحو 34 ميلا جنوب شرقي مدينة "نومي" في ولاية "ألاسكا".
وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم /السبت/ - أنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص داخل الطائرة، ويعتقد أن السبعة الآخرين موجودون في الداخل، لكن لا يمكن الوصول إليهم في الوقت الحالي.
ومن جانبه، قال المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إنه سيقوم بالتحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
يشار إلى أن "بيرينج إير" هي شركة طيران محلية مقرها ألاسكا، وتشغل نحو 39 طائرة ومروحية.
 

ألاسكا بيرينج إير الطائرة المفقودة