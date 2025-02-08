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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 4.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل تداوله بالأسواق في الإسماعيلية

قامت مديرية التموين
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية بتنفيذ ع
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية  بتنفيذ عدد من الحملات التموينية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمخالفات المتنوعة ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز لضمان جودة المنتجات وحماية حقوق المواطنين من الممارسات الاحتكارية.

وقالت شيماء عمر، مدير مديرية التموين، إن الحملات أسفرت عن ضبط 4.5 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخازن قبل توزيعه في الأسواق. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المخالفة في مخازن أخرى بمنطقة الفردان، بالإضافة إلى نصف طن من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، و100 زجاجة من المياه الغازية منتهية الصلاحية.

وأكدت “عمر” أنه تم ضبط عدد من البدالين التموينيين الذين تصرفوا في كميات كبيرة من السلع المدعمة، حيث تم ضبط 150 كجم من السكر في عدة وقائع، و60 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى 2 طن من الزيت والسكر تم تخزينهما بطرق غير مشروعة.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخابز البلدية المدعمة، حيث تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم تحرير 27 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق التجارية، و41 محضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر لبيع سلع بأسعار مخالفة للسعر الرسمي.

فيما يخص الرقابة على البدالين التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لتوقف البدالين عن البيع بدون إذن، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، بالإضافة إلى محضر واحد للتصرف في السلع التموينية بطرق غير قانونية.

أما في مجال مستودعات توزيع البوتاجاز، فقد تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز وعدم استلام كامل الحصة المقررة ،وتواصل مديرية التموين تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومكافحة أي محاولات للتلاعب بالأسواق.

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