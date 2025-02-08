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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار أهالي حادث المنيا المروع امام مستشفى سمالوط

اهالى حادث سمالوط
اهالى حادث سمالوط بالمنيا
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انهار عدد كبير من أسر ضحايا حادث المنيا  المروع   لحظة تسلم الجثامين في الحادث   الذي وقع صباح  اليوم  “السبت” في محافظة المنيا واسفر عن وفاة ٩ اشخاص  وشهدت ساحة مستشفى  سمالوط النموذجى   حالة من البكاء والصراخ والعويل حزنا على ضحايا الحادث.

وكان  قد  لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث الي المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بينهم عربية نقل ثقيل "تريلا" واخري ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين مصرع 9 أشخاص في الحادث التصادم. 
تم نقل المتوفين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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