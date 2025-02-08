انهيار أهالي حادث المنيا المروع امام مستشفى سمالوط

انهار عدد كبير من أسر ضحايا حادث المنيا المروع لحظة تسلم الجثامين في الحادث الذي وقع صباح اليوم “السبت” في محافظة المنيا واسفر عن وفاة ٩ اشخاص وشهدت ساحة مستشفى سمالوط النموذجى حالة من البكاء والصراخ والعويل حزنا على ضحايا الحادث.

وكان قد لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث الي المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بينهم عربية نقل ثقيل "تريلا" واخري ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين مصرع 9 أشخاص في الحادث التصادم.

تم نقل المتوفين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.