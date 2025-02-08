قافلة جنوب الوادي الشاملة تختتم أعمالها بحلايب وشلاتين وأبو رماد

برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اختتمت قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة اعمالها بحلايب وشلاتين وابورماد بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ، والدكتور علي الدين القصبي منسق عام القافلة ومشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري.

وأشار الدكتور احمد عكاوي ان القافلة الشاملة الى حلايب وشلاتين وأبو رماد تضمنت قافلة طبية في تخصصات طبية مختلفة وهي الباطنة العامة وطب وجراحة العيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والأطفال والصدرية والجلدية والأمراض النفسية والعصبية والأشعة بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي وكلية طب الفم والأسنان وأطباء المستشفيات الجامعية تحت اشراف الدكتور محمد عبد الباري أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب ، والدكتور الطيب عبد الرازق محمد وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تم مناظرة إجمالي 1918 حالة بواقع 1049 حالة بمدينة شلاتين و381 حالة بمدينة حلايب و488 بمدينة ابورماد حيث تم صرف جميع الادوية مجاناُ مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى مستشفيات قنا الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة البيطرية بمشاركة الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية البيطري ونخبة من أعضاء هيئة التدرس ومعاونيهم بالكلية قاموا بفحص نحو 2000 حالة بيطرية بمدينتي شلاتين وأبو رماد في مختلف تخصصات الطب البيطري من طب الحيوان والتوليد والتناسليات والجراحة والتخدير حيث تضمن فاعليات القافلة البيطرية تحصين وحقن وتسمين الجمال والأغنام وتعقيم الحظائر ورش المواد المخصصة للقضاء على الحشرات الخارجية وتطعيم الحيوانات ضد الديدان المعوية والكبدية بالإضافة على حلقات توعوية عن الأمراض التناسلية في الجمال.

كما أكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والرئيس الشرفي للقافلة ان القافلة تضمنت توزيع مساعدات الأمن الغذائي والبطاطين بمختلف مدن وقرى وأودية المنطقة حيث تم توزيع المساعدات بمدينة شلاتين وأبرق والمناطق الأخرى التابعة لها وبمنطقة أبو رماد وتوابعها ووديان جبل علبة وبمدينة حلايب وتوابعها ومنطقة رأس حدربة حيث استهدفت تلك المساعدات الأسر الأكثر احتياجاً بتلك المناطق وذلك بالتنسيق مع مكاتب شئون القبائل بالشلاتين وحلايب وأبو رماد والعميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والعميد طارق لطفي رئيس مدينة حلايب.

كما أشار الدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب والمنسق العام للقافلة انه مواكبةً لجهود الدولة التنموية سيقوم بإجراء دراسة سوسيولوجية حول استشراف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء مينائي الصيد بأبو رماد وشلاتين الجاري العمل على افتتاحهما قريباً.