وزير دفاع بولندا يصف زيارة مرتقبة لنظيره الأمريكي بأنها "دليل على متانة العلاقات الثنائية"

أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها نظيره الأمريكي بيت هيغسيث إلى البلاد الأسبوع المقبل في إطار جولة أوروبية، تعد دليلا على متانة العلاقات الثنائية.

وقال كاميش - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن بولندا ستكون من بين أوائل الدول التي يزوها هيغسيث منذ توليه منصبه، معربا عن تطلعه لزيارة نظيره الأمريكي وإجراء محادثات مثمرة.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الدفاع الأمريكي في العاشر من شهر فبراير الجاري جولة أوروبية تشمل زيارة ألمانيا وبلجيكا وبولندا تستمر لمدة أسبوع.

وخلال محطته الأولى من جولته الأوروبية، من المتوقع أن يزور هيغسيث الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا؛ وذلك حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) واجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يناقش وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث - خلال قمة وزراء دفاع الناتو - أهمية زيادة الإنفاق الدفاعي لأعضاء التحالف العسكري، وتعزيز القيادة الأوروبية، وتحسين قاعدة الصناعات الدفاعية على جانبي المحيط الأطلسي.

وفيما يتعلق باجتماع مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا، سيركز هيغسيث على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيجاد حل دبلوماسي للحرب الأوكرانية، وسيشدد على أهمية القيادة الأوروبية في دعم كييف.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية، فمن المتوقع أن يناقش هيغسيث في بولندا التعاون الدفاعي وتدابير الردع على الجناح الشرقي لحلف الناتو ودور بولندا كحليف رئيسي في الاستثمار العسكري وتقاسم الأعباء.

كما سيلتقي هيغسيث بالجنود الأمريكيين المتمركزين في بولندا لمناقشة دورهم الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن الإقليمي.