بمنافسة أكثر من 500 طالب.. ختام فعاليات "الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي"

شهدت جامعة العلمين الدولية ختام فعاليات النسخة الثانية من "الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي"، التي تنظمها جامعة العلمين الدولية بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين.

وشهدت المنافسات مشاركة 35 مدرسة من 8 محافظات و5 جامعات، بالإضافة إلى 500 طالب يتنافسون في خمسة مسارات رئيسية، وهي: البرمجة (Coding)، والأمن السيبراني (Cyber Security)، وتعلم الآلة (Machine Learning)، والأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، والرؤية الحاسوبية (Computer Vision).

تهدف الأولمبياد التي يُشرف عليها أكثر من 60 حكمًا، ويشارك في تنظيمها 50 متطوعًا ومنظمًا، إلى تعزيز مهارات الجيل الجديد في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لدعم التحول الرقمي ونشر ثقافة البرمجة بين الشباب.

وتقام الأولمبياد منذ أربع سنوات في العديد من الدول العربية تحت اشراف الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث يتأهل الفائزون إلي الأولمبياد العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وشهد حفل الختام حضور كل من الدكتور مصطفي النعناعي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين، والدكتور إبراهيم النجار؛ أمين عام جامعة العلمين الدولية، والمهندس أيمن القباني؛ رئيس مجلس إدارة جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين وممثل الأولمبياد في مصر، والمهندس حازم حمدان؛ رئيس مجلس إدارة STEAM CENTER بالأردن.