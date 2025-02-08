تتزعمها سيدة.. تجديد حبس عصابة الآثار المزيفة بتهمة النصب في المعادي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمعادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمين يقومون بايهام ضحاياهم بوجود قطع أثرية بأخذ الأرضي، وأخذ أموال نصيبهم من القطع.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (تاجرين) بقيام سيدة وصحبتها آخرين "مجهولين" بالنصب عليهما وإيهامهما بإكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (7 أشخاص - مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.