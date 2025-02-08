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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رمضان 2025.. نيكول سابا تخطف زوج ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

الفنانة نيكول سابا
الفنانة نيكول سابا
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تواصل الفنانة نيكول سابا  تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل حيث تقوم بتصوير مشاهدها في عدة أماكن متعددة وتجمعها المشاهد بالفنان خالد سليم وتجسد نيكول  دور سيدة تُدعي رقية العسكري امرأة ثرية متورطة في كثير من النشاطات الإجرامية وتدخل في عداءات مع النجمة ياسمين عبد العزيز بسبب زواجها سراً من زوجها.

مسلسل "وتقابل حبيب" يدور في إطار رومانسي اجتماعي بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق،، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

نيكول سابا مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز