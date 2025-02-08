شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غداً الأحد، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غداً الأحد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح 40_50 كم/س وارتفاع الامواج من 3_2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجة.