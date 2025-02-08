عقوبات رادعة لمخالفي حظر استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب

أعلنت محافظة المنيا تفعيل قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ الذى يحظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك اب ) فى نقل المواطنين والإسراع فى الانتهاء من منظومة استبدال البيك اب بميكروباص كوسيلة آمنة و مريحة للمواطنين.

وتم تكليف رؤساء المراكز و كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف و الطرق السريعة و الصحراوية وداخل المدن لمنع استخدام سيارات البيك اب فى نقل الركاب لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التى ينجم عنها العديد من الإصابات و الوفيات، وخاصة بين أهالي القرى والعمالة غير المنتظمة والمتاجرة بحياتهم والمغامرة بأرواحهم.

كانت محافظة المنيا أعلنت منذ أغسطس الماضى فتح باب التقدم لاحلال السيارات ربع النقل إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.

وفى وقت سابق، أطلقت محافظة المنيا مبادرة تبديل سيارات البيك اب بجميع المراكز و القرى حفاظا على ارواح المواطنين وتوالت المناشدات والتحذيرات لاتخاذ الاجراءات الرادعة ضد السائقين المخالفين لقرار حظر استخدام سيارات ربع النقل وذلك للقضاء هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين وتسئ للمنظر الحضاري بقرى و مدن المحافظة.