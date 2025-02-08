وزير الشباب يشارك في منتدى التنمية المستدامة والحوكمة

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات منتدى التنمية المستدامة والحوكمة، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الحوكمة الرقمية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته في منتدى التنمية المستدامة والحوكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة كركيزتين أساسيتين لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الوزير: "نحن نعمل على بناء سياسات شبابية مستدامة تستند إلى التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في مختلف القطاعات، كما نحرص على تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التنمية، من خلال توفير الفرص التدريبية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر."

وأضاف صبحي، أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الشبابية في نشر ثقافة الحوكمة، مشيدًا بالتجارب الناجحة التي تم استعراضها خلال المنتدى، والتي تعكس قدرة الشباب المصري على الابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام وزارة الشباب والرياضة بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، لدعم التحول الرقمي وتطوير سياسات الحوكمة، بما يسهم في خلق بيئة مستدامة تحقق تطلعات الأجيال القادمة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها التحليل الرسمي للحكم من خلال منظور رئاسي، ودوره في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسات الفرعية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للحكم الرشيد، مع التركيز على دوره في الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة.

شهد المنتدى أيضًا احتفاءً بالتجارب الرائدة في التنمية المستدامة، حيث تم استعراض نماذج ملهمة من شباب مصر، بالتعاون مع جهات أكاديمية ومهنية مرموقة، وتم تسليط الضوء على التحول الرقمي كأداة فعالة لتعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاركة 15 تجربة ناجحة، استفاد منها أكثر من 11 ألف متدرب.

وتضمنت الفعاليات كلمات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمهندس محمد كامل، رئيس كيان "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، بالإضافة إلى قيادات بوزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن دار الإفتاء المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اختُتم المنتدى بجلسة نقاشية حول الحوكمة والتحول الرقمي، بمشاركة نخبة من الخبراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات أكاديمية ومهنية بارزة.

يأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تبني أحدث التقنيات والسياسات الداعمة للحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.