محافظة الإسماعيلية تشارك في معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكفر الشيخ

شاركت محافظة الإسماعيلية في معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أُقيم في حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تأتي مشاركة الإسماعيلية في هذا المعرض من خلال منصة "أيادي مصر"، التي تُعد نافذة لتسويق المنتجات الحرفية المصرية وتعزيز انتشارها في الأسواق المحلية والدولية، كما تعكس هذه المشاركة اهتمام المحافظة الكبير بدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وهي خطوة تتماشى مع مبادرة "أيادي مصر" التي تهدف إلى تمكين الحرفيين.

ولاقت منتجات الإسماعيلية إشادة واسعة من قبل الحضور، حيث أشاد محافظو كفر الشيخ، الغربية والدقهلية بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، مؤكدين قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

شهد المعرض مشاركة 17 محافظة مصرية، هي: الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، أسوان، الشرقية، بورسعيد، السويس، الجيزة، القليوبية، دمياط، البحيرة، وجنوب سيناء، وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة.

من الجدير بالذكر أن "أيادي مصر" هي منصة رقمية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس 2021 بهدف تسويق المنتجات الحرفية واليدوية، ودعم المرأة والأسرة المصرية، وتعمل المنصة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة "إي - أسواق مصر"، وذلك لتشجيع المرأة المصرية والشباب على استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على هذه الحرف التراثية من الاندثار.