جامعة قناة السويس تطلق المؤتمر البيئي الأول لمعهد الدراسات الأفروآسيوية

تُنظم جامعة قناة السويس، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر البيئي الأول لمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، الذي يُعقد بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث، ويأتي المؤتمر تحت شعار "نحو بيئة مستدامة.. دور التعليم والأسرة".

ويشرف على المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما يشرف عليه الدكتور محمد عمارة، وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سعد، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما تتولى الدكتورة سمير سعد تنسيق المؤتمر، والدكتورة شهيرة عبد الله مقرر المؤتمر.

ويُعقد المؤتمر في قاعة المناقشات الرئيسية بمقر المعهد بالجامعة القديمة، حيث يركز على مجموعة من القضايا المحورية التي تربط بين البيئة والتعليم والأسرة، في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر: دور اللغة في تنمية البيئة التعليمية وعلاقتها بالمجتمع والأسرة، وأثرها على الفكر، بالإضافة إلى مناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية الزراعية والطاقة في الدول الأفروآسيوية، كما سيُناقش المؤتمر قضايا الدول الفرنكوفونية والتنمية المستدامة، والتحديات والفرص المتاحة في هذا السياق، إلى جانب التأثيرات الثقافية والبيئية.

يحظى الإعلام التقليدي والرقمي بدور بارز في المناقشات، حيث يُناقش المؤتمر دورهما في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة، كما سيتناول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والرؤى الاستراتيجية لتطوير الإعلام الرقمي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى ذلك، سيركز المؤتمر على دور الأسرة في تمكين الطفل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستقرار الأسري وآليات تعزيز التنمية، وتأثير هشاشة العلاقات الأسرية على التنمية المستدامة.

يُعد هذا المؤتمر منصة أكاديمية متخصصة لمناقشة مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وأهميتها، ودور النظام التعليمي في تعزيز مفاهيمها، إلى جانب استعراض كيفية بناء الشخصية في ضوء التنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار الدور الريادي لجامعة قناة السويس في دعم القضايا البيئية والتنموية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة من خلال التعليم والأسرة والمجتمع.