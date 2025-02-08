صبحي يشهد حفل إطلاق "بوابة مصر للشباب والرياضة"‏

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين النسخة الجديدة من بوابة مصر للشباب والرياضة، وذلك بعد تطويرها واستخدام الذكاء الاصطناعي فى محتواها، وإضافة لغات أجنبية لتصل إلى أكبر عدد من شباب مصر حول العالم، وذلك بحضور الكاتب الصحفي جمال نور الدين رئيس تحرير البوابة، وعدد من قيادات الوزارة والاعلاميين.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض "بيزنس يا شباب" في نسخته الثالثة، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر فعالياته حتى ٨ فبراير الجاري.

وانطلقت البوابة بعدد 5 لغات هي الأكثر ‏انتشاراً حول العالم وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واللغة السواحيلى الأفريقية، بالإضافة إلى العربية، بجانب إذاعة شباب مصر على الانترنت والتى أطلقت أول مذيعة افتراضية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمته، على هامش الحفل الذي أقيم في مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن ما تشهده مصر من تطور ملحوظ فى قطاع الشباب والرياضة بمختلف مجالاته الانشائية والتنظيمية والاستثمارية والسياحية والانجازات المتعددة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لابد وأن يواكب كل هذا تطوير المنظومة الإلكترونية لإعلام الوزاره بلغاتها الخمس، مشدداً على توفير كل الدعم لمواصلة النجاح في أداء رسالتها الإعلامية المنشودة.‏

كما تطرق وزير الشباب والرياضة، إلى مشروع الراديو المنبثق من البوابة والذي سيتم الاهتمام به خلال الفترة المقبلة ليواكب ‏مسيرة النجاح التي يتمتع بها هذا المشروع الإعلامي المتميز.‏

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام بنشر كل فعاليات وأحداث قطاعة الشباب والرياضة من خلال البوابة خلال الفترة المقبلة، موجهاً الشكر للكاتب الصحفي جمال نور الدين على ما ‏قدمه خلال الفترة الماضية وطالبه بمواصلة العمل لاستكمال لمسيرة النجاح.‏

ومن جانبه، وجه جمال نور الدين رئيس تحرير بوابة مصر للشباب والرياضة، الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل ‏ورعايته لهذا المشروع الكبير الذي بات له متابعين في أكثر من 160 دولة حول العالم.‏

وقال نور الدين في كلمته، إن البوابة تحظى باهتمام كبير من الأوساط الصحفية والإعلامية، حيث يعتبرونها مرجعاً لهم في الحصول ‏على أخبار وفعاليات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب إتاحة الاشتراك في كل الفعاليات التي تنظمها الوزارة.‏

واختتم رئيس تحرير بوابة مصر للشباب والرياضة، حديثه بالتأكيد على أنه سيواصل الليل بالنهار في سبيل تطوير هذا المشروع ‏الذي كانت وزارة الشباب سباقة في إطلاقه ليكون أكبر منظومة إعلامية متكاملة، موضحاً أن البوابة تعتمد على الشباب الذي تم ‏تأهيلهم وتدريبهم لتتحقق أحلامهم فى انضمام للقنوات الفضائيه والمؤسسات الصحفية.

وفى نهاية الحفل قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من شباب البوابة الذين عملوا فى وسائل الإعلام المختلفة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد اسند مهمة إنشاء مشروع إعلامي متكامل وشامل لوزارة الشباب والرياضة إلى الناقد الرياضي والكاتب الصحفي جمال نور ‏الدين، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.‏

وتم أطلاق المشروع الذي ترأس تحريره في 2018.