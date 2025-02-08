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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق مركز شباب العريش يشارك في مسابقة "موهبتي" بوزارة الشباب والرياضة

ابناء شمال سيناء
ابناء شمال سيناء تشارك في مسابقة" موهبتي" بوزارة الشباب والر
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شارك فريق مركز شباب مدينة العريش في الفن التعبيري ببرنامج اكتشاف المواهب في مسابقة "موهبتي" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء أن مسابقة "موهبتي" إحدى آليات وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية من النشء داخل مراكز الشباب، بجانب إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة بين طلائع مصر، وتنمية الذوق الفني والوعى الثقافي لديهم.

كما تقدم إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتهنئة لفريق 2007 بطل دوري كرة القدم بمركز شباب مدينة العريش، الذي حقق الفوز ببطولة منطقة شمال سيناء للناشئين بعد انتصارة علي نادي سيناء بثلاثة أهداف مقابل هدف محققًا العلامة الكاملة والفوز بجميع مبارياته دون هزيمة ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة والفوز بالبطولة قبل نهايتها وأحرز أهداف الفريق يوسف شادي النعامي (هدفين) وأشرف يحيى مناع (هدف).

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العريش محافظ شمال سيناء مدينة العريش