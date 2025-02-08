وزير الإسكان يتابع سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في القاهرة الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات المرافق والإسكان والطرق بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، وذلك عقب متابعته لمشروع حدائق تلال الفسطاط، خلال جولته اليوم السبت.

وفي مستهل الاجتماع، تابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لشبكات المياه والصرف الصحي والري بالتجمعين الثاني والثالث، ومصادر التغذية، بجانب متابعة أعمال تنفيذ وصيانة الطرق بالامتداد الشرقي، موجهًا بوضع خطة محددة للطرق الجديدة بمناطق الامتداد وكذا أعمال رفع الكفاءة، والمحاور الرئيسية بالمدينة، بحيث تكون هناك رؤية واضحة لكل طريق بتوقيت زمني محدد.

كما اطَّلع وزير الإسكان، على موقف وخطة تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، حيث أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أن المشروع يتكون من 364 عمارة مقسمة إلى المنطقة الأولي 196 عمارة، والمنطقة الثانية 149عمارة، والمنطقة الثالثة 19عمارة، حيث جارٍ الانتهاء من العمارات وجارٍ استكمال المرافق والطرق، وتم الاعلان عن جاهزية تسليم عدد عمارات 160 عمارة، ويوجد بالمشروع مركز طبي، وحضانة، وجارٍ البدء في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور عبادة، وجارٍ العمل علي طرح محال بالمشروع لزيادة الخدمات بالمشروع، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بالمشروع.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتكون من 365 عمارة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ 7800 وحدة بها وجارٍ تنفيذ 960 وحدة، بجانب استعراض خطة التسليم للوحدات المتبقية بالمشروع.

وعقب الاجتماع، انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، حيث تجول بمكونات المشروع وتفقد مبنى الحضانة بمنطقة الخدمات بالمشروع، كما تفقد إحدى الوحدات.

وخلال الجولة شدد الوزير على سرعة الانتهاء من مشروعات الخدمات وتنسيق الموقع، والتشطيبات الجاري تنفيذها ببعض العمارات، وتلافي الملاحظات، بهدف تسليم الوحدات في المواعيد المقررة، وبأعلى جودة، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية للشركات لدفع الاعمال بكافة المكونات بالتوازي، بجانب رفع المخلفات الموجودة بالموقع أولا بأول.

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