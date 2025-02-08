غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 28 للمحليات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات غدا الأحد والذي سينعقد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 9 وحتى 12 فبراير 2025، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الكفاءات الفنية والإدارية لدى كوادر المحليات وتحقيق معايير التميز الحكومي ومواكبة التحول الرقمي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الجديد يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، يستفيد منها 106 متدربين من مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا الأسبوع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر فنية وإدارية متطورة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي، وهو جزء من رؤية الوزارة الشاملة لتحقيق التميز الحكومي وتطوير الخدمات على مستوى المحليات، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي يشمل برنامج "التصميم الجرافيكي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج"، الذي يمتد على مدار أسبوعين متتاليين ويستهدف 30 متدربًا، حيث يتم تزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، كما يتضمن برنامج "إعداد محكمين ومراجعين ومنسقين داخليين لجائزة التميز الحكومي"، الذي يستهدف 56 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات المكاتب الفنية ومسؤولي ملف جائزة التميز الحكومي بالمحافظات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتعزيز قدرات الكوادر في تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الثالث، فهو "تنمية المهارات الفنية في إعداد العروض التقديمية ومذكرات العرض"، والذي تم استحداثه حديثًا في الخطة التدريبية للمحليات بهدف تطوير مهارات العاملين في إعداد وتقديم العروض بأسلوب احترافي يواكب التطورات الإدارية والتقنية، ويستهدف هذا البرنامج 20 متدربًا من ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي بالتعاون مع شركاء الوزارة، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تمكن المتدربين من اكتساب أحدث المهارات والخبرات، مشيرًا إلى أن دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الجوهري حرص مركز سقارة للتدريب على تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية بتزويد موظفي المحليات بأحدث الأدوات والتقنيات لتعزيز الكفاءة والابتكار، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المحلية الشاملة.