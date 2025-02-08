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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السعودية تنظم ندوة حول التراث العربي بمعرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025

جناح هيئة الآداب
جناح هيئة الآداب والنشر بمعرض الكتاب
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اختتم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025" ندواته، اليوم السبت،  حيث أقيمت على المسرح الرئيسي ندوة بعنوان "التراث العربي" شارك فيها محمد بلو وأدارها أحمد الرديني. 

وأوضح بلو أن التراث العربي هو كنز ثقافي ضخم ومتنوّع، يشمل كلَّ ما خلّفه الأجداد من آثار مادية ومعنويّة عبر العصور في مختلف أرجاء الوطن العربي، وهو الهوية الجامعة التي تربطُ بينَ الأجيال وهو مصدر إلهام وإبداع للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

 وأشار إلى أن التراث العربي غني بالإنتاجات الفكرية والأدبية والعلمية في كافة علومه من الأدب والشعر إلى الفلسفة والعلوم حيث أسهمت الحضارة العربية الإسلامية في بناء المعرفة الإنسانية.

وبيّن بلو أن هناك جهود كبيرة تبذل للقيام برصد المخطوطات والعمل على تجميعها وتنظيمها وترتيبها والعمل على ترميم التالف منها وأخيرًا القيام بفهرستها وحفظها، كما يتم العمل على تدقيق نصوص المخطوطات ومراجعة نماذجها.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المملكة للتعريف بالتراث العربي وبيان الجهود المبذولة للحفاظ عليه، وتعزيز دوره في بناء مجتمع أكثر وعيًا بجذوره الثقافية وقيمه التاريخي.

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