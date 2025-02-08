قوات الاحتلال تقتحم منازل عدد من الأسرى المحررين في الضفة الغربية

أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين و مخيمها لليوم التاسع عشر على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، حيث اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة اليامون غربًا فجر اليوم ، كما داهمت بلدة يعبد جنوبًا الليلة الماضية واعتقلت شابين آخرين.

وفي مدينة جنين، أوقفت قوات الاحتلال مركبة قرب دوار الجلبوني، واعتدت على ركابها بالضرب بعد تفتيشها، قبل أن تعتقلهم.

كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم عدة منازل وممتلكات في حي الهدف وواد برقين.

ولا يزال الحصار مفروضًا على مستشفى جنين الحكومي، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريف مدخله والشارع الرئيسي المؤدي إليه، مما تسبب في أزمة حادة في توفر المياه الصالحة للشرب داخل المستشفى. وفي محاولة للتخفيف من هذه الأزمة، تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على إيصال المياه باستخدام الجرارات الزراعية الصغيرة، بعد أن منعت قوات الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من الوصول إلى المستشفى.

وفي مخيم جنين، يواصل الاحتلال عمليات الهدم وإحراق المنازل لليوم التاسع عشر على التوالي، مع استمرار دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافات إلى المدينة والمخيم.

كما يعاني المخيم وأحياؤه المحيطة من انقطاع التيار الكهربائي والمياه نتيجة تدمير البنية التحتية، في ظل منع فرق البلدية من إصلاح شبكات المياه وخطوط الكهرباء.