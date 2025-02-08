هيئة العمل الوطني الفلسطيني: فرحة شعبنا بتحرير الأسرى كانت ممزوجة بالألم

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، أن مشهد استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كان مليئًا بالفرحة العارمة، رغم المعاناة الكبيرة التي يعانونها نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأضافت، عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرحة الشعب الفلسطيني بتحرير أسرانا كانت ممزوجة بالألم، خاصة أن العديد من الأسرى تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب أوضاعهم الصحية السيئة بعد تعرضهم لانتهاكات داخل السجون، حيث أشار بعض الأسرى إلى تعرضهم للضرب قبل إطلاق سراحهم.

وأشارت، إلى أن الاحتلال يحاول تقويض هذه الفرحة عبر تهديدات واعتداءات على عائلات الأسرى، لكن الشعب الفلسطيني يصر على إظهار فرحته واحتفاله بعودة الأسرى إلى أحضان أسرهم.

كما نوهت إلى حالة الأسير محمد خميس، الذي فقد بصره وساقه جراء الإهمال الطبي أثناء اعتقاله، وهو مثال على الانتهاكات الطبية المتعمدة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وأضافت، أنه في العديد من الحالات، يعاني الأسرى من أوضاع صحية سيئة نتيجة للإهمال الطبي، حيث يتعرضون للألم دون تلقي علاج حقيقي، بل تقتصر الخدمات الصحية على مسكنات للألم.

كما سلطت الضوء على الظلم المتمثل في أحكام المؤبدات التي يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لا تنتهي حتى بعد وفاة الأسير، مما يعكس انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى.