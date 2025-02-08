مياه أسوان تختم فعاليات الدورة التدريبية "عقول واعدة مستقبل أخضر"

اختتمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس عامر كمال ابو حلاوة، فعاليات الدورة التدريبية للمشرفين القائمين على تنفيذ أنشطة التوعية لجماعة الاصحاح البيئي بالمدارس المشاركة بمشروع صحتنا في بيئتنا والممول من منظمة اليونيسف تحت عنوان عقول واعدة.. مستقبل أخضر.

مياه أسوان" تختم فعاليات "عقول واعدة مستقبل اخضر" بالتعاون مع التعليم

التدريب شمل 100 مدرس يمثلو 50 مدرسة ابتدائية

وأكد حسين كامل، منسق عام مبادرة صحتنا في بيئتنا باليونيسيف بإقليم جنوب الصعيد، أن التدريب شمل 100 مدرس يمثلو 50 مدرسة ابتدائية من المدارس المشاركة بالمبادرة فى نطاق محافظة أسوان وضم مراكز (أسوان - دراو - كوم امبو - نصر النوبة - ادفو).

وأوضح الأخصائي محمد فراج، مدير إدارة التوعية، أن التدريب استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية شملت خلالها على تعريف المشاركين بخصائص المبادرة الفعالة، وكيفية عمل مبادرات مجتمعية تخدم المجتمع في مجال التغيرات المناخية ومعايير التقييم والتعلم النشط وخصائصه والتعليم القائم على حل المشكلات والأهداف الذكية وكيفية تنمية المهارات لدى التلاميذ.

وأشار إلى أن منظمة اليونيسف والشركة المسؤولة عن التدريب أشادوا بجودة التدريب وضرورة الاستفادة منه والتطبيق العملي مع التلاميذ، وذلك لأهمية تلك المبادرات المجتمعية لخدمة المجتمع في ظل التغيرات المناخية والحد من آثارها.

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