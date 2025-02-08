الرياضة تُطلق الرحلات لدعم أبناء شمال سيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الرحلات للنشء من أبناء شمال سيناء إلي مدينه الأقصر واسوان لأبناء رفح، الحسنة، نخل، ومغادرةالفوج بحضور اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

والجدير بالذكر ان تهدف الوزارة من تنفيذ هذة الرحلات تنشيط فرص مشاركة النشء بأنشطة وزارة الشباب والرياضة حيث تعد هذه الرحلات -التى تتسم بالترويح والترفيه- منصة لتنمية المهارات لدي النشء والتعرف علي الثقافات المختلفة بين النشء بعضهم البعض وإكسابهم معلومات هامه عن وطنهم لتنمية حب الولاء والانتماء في ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة.