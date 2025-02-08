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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم من أوروبا

الأهلي
الأهلي
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أرسل النادي الأهلي اليوم السبت، خطابًا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخر التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وطالب النادي الأهلي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.

كما طلب النادي الأهلي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في الدوري الممتاز إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 22 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

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