حالة غضب بالشارع الإسرائيلي بسبب مشاهد تسليم المحتجزين

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو الشمسية، من القدس المحتلة، أن ردود الأفعال في الشارع السياسي الإسرائيلي ما زالت مستمرة عقب تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر.

وأضافت أن وزير الدفاع الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، أكد أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الرئيس الإسرائيلي أدان المشهد واعتبره غير إنساني، داعيًا إلى ضرورة إعادة كافة المحتجزين.

كما نوهت، إلى أن هناك تخوفًا من الجانب الفلسطيني من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعرقل إتمام عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، كما حدث في مراحل سابقة.

وأشارت إلى أن هناك مطالبات من زعماء المعارضة وعائلات المحتجزين بالخروج إلى الشوارع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وفيما يخص الجانب الميداني، أكدت أن المحتجزين الإسرائيليين تم نقلهم إلى مستشفيات إسرائيلية لفحص حالتهم الصحية بعد الإفراج عنهم، مشيرة إلى حالة الغضب في الشارع الإسرائيلي بسبب حالتهم الصحية، التي أكدت وقوع مجاعة وحرب إبادة في قطاع غزة.