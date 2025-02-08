«نزلة النخل» قرية منياوية تتربع على عرش زراعة القلقاس في مصر| صور

تربعت قرية نزلة النخل التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا على قائمة المنتجين لزراعة محصول القلقاس في مصر، والذي يتم حصاده بالتزامن مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الغطاس من كل عام بعد زراعته لبضعة أشهر، لتشتهر القرية بزراعته على مدار اكثر من 100 عام متواصلة ويتنافس عليه التجار من شتى بقاع المراكز والمحافظات المجاورة لبيعه للمواطنين.

يقول عطيفي أحمد إسماعيل، أمين عام مركز أبو قرقاص لمستخدمي الري، إننا تميزنا بصدارة زراعة وحصاد محصول القلقاس على مستوى الجمهورية لعدة عوامل منها التربة الجيدة والتي تصلح بها زراعة القلقاس، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من المزراعين حاولوا تقليدنا وزراعة المحصول في خارج قريتنا لكن باءت المحاولات بالفشل.

وأضاف في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن خصوبة الأرض وجودة تصريفها وعدم ملوحة المياه لقربها من نهر النيل جميعها عوامل ساعدت في صدارة القرية على قائمة المناطق الأكثر إنتاجًا لمحصول القلقاس والذي يقبل على شرائه في فصل الشتاء خاصة بالتزامن مع الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد الغطاس.

ولفت إلى أن زراعته القلقاس تتم من زراعة رأس القلقاس نفسه دون الحاجة إلى تقاوي، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان في زراعة القلقاس تبدأ من 12 إلى 14 طن للفدان الواحد خلال الموسم، منوهًا أن سعر القلقاس يختلف بحسب السوق، مشيرًا إلى ان القلقاس محصول صيفي يتم زراعته في شهر مايو وفي مطلع الشتاء يتم حصاد المحصول.

فيما قال أشرف شاهر كامل، إن القلقاس في حصاده يمر بعدة مراحل تبدأ في تنظيف عرش النبات من الأرض ومن ثم تنظيفه ويتم تنظيفه من الطينة ثم يعبأ في شكائر شفافة وينقل للبيع لمختلف التجار في الشوادر الكبيرة سواء في مركز أبو قرقاص أو محافظة المنيا بشكل عام او خارج المحافظة مثل محافظة أسيوط وغيرها.

وأضاف، "إحنا من ساعة ما طلعنا من قديم الأزل بنزرع قلقاس، مشيرًا إلى أن سعر كيلو القلقاس من الأرض يصل لـ 12 جنيه وبعد وضع كلفة التنظيف والنقل والبيع للمواطنين يسعره التاجر بنحو 25 إلى 30 جنيه للكيلو".

وأوضح، أن محصول القلقاس تتم زراعته مع محصول القمح، لافتًا إلى أن سعر القلقاس كغيره من الخضروات عرض وطلب في بعض الاوقات يرتفع سعره وفي بعض الاوقات ينخفض، مشيرًا إلى أنه فور زراعته تتم مراعاة المحصول في الأرض ووضع الأسمدة وري المحصول حتى الحصاد.

وأشار إلى أفضل قلقاس يمكن تناوله للاكل هو قلقاس المنيا، وذلك نظرًا لعدم منح المحصول اي مبيدأت كما ان الكمياويات التي توضع للمحصول تكون قليلة مقارنة بغيرها من الإنتاجيات الأخرى بالمحافظات لمحصول القلقاس، كما أن حبة القلقاس في محافظة المنيا داخل أرضنا متوسطة ولينة في طهيها.

نزلة النخل

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