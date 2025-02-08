القاهرة الإخبارية ترصد أوضاع النازحين العائدين إلى غزة

وثّقت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" أوضاع النازحين الفلسطينيين العائدين إلى مدينة غزة، حيث يعيشون ظروفًا مأساوية بعد رحلة نزوح قسري استمرت لأكثر من 15 شهرًا باتجاه جنوب القطاع بسبب الحرب.

وقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى تدمير مختلف جوانب الحياة في محاولة لدفع السكان إلى الهجرة، إلا أن ذلك لم يزدهم إلا تمسكًا بأرضهم وإصرارًا على البقاء.

وأفاد أحد المواطنين الفلسطينيين بأنهم اضطروا للعودة إلى مدينة غزة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تسببت في انهيار الخيام وتدمير مناطق الإيواء، مؤكدًا: "لا إسرائيل ولا أمريكا ولا أي قوة تستطيع إجبارنا على مغادرة بلادنا، سنظل صامدين على أرضنا حتى آخر نفس ولن نرحل".

من جهته، أوضح بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن حركة العودة إلى مدينة غزة والشمال مستمرة، حيث ينقل الفلسطينيون في المناطق الجنوبية احتياجاتهم وممتلكاتهم من المخيمات المكتظة بالخيام إلى ديارهم في غزة والشمال.